Шахтер отказался сотрудничать со спонсором УПЛ и готов заплатить штраф

Коммерческий директор Шахтера Дмитрий Кириленко рассказал, что "горняки" отказываются использовать шевроны с новым спонсором УПЛ Фаворит.

"Мы приветствуем подписание контракта лиги с титульным спонсором. Однако в силу того, что титульный спонсор Шахтера Париматч находится в одной бизнес-категории со спонсором лиги, мы не можем пойти на некоторые проявления, которые необходимы для выполнения контракта.

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Учитывая сложившуюся ситуацию, мы готовы заплатить штраф в размере суммы, которая нам принадлежит. Эти деньги будут дополнительно распределены между другими 11 клубами.

По шевронах на футболке – уже озвучено, что мы будем использовать чемпионский бейдж, без спонсорского проявления. Это компромиссное решение – место на рукаве продавать нельзя другому спонсору. С этим согласился Фаворит при подписании контракта.

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Признаем, что спонсором лиги является Фаворит и не собираемся индивидуально продавать это право кому-либо. В этом принципиальное отличие ситуации с титульным спонсором лиги и решением нескольких клубов продавать самостоятельно телеправа: мы не торгуем тем, что нам не принадлежит", – цитирует Кириленко журналист Кирилл Крыжановский на своем телеграмм-канале.