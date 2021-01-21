Итальянский топ-клуб предлагал за хавбека 35-40 млн евро, однако "горняки" отказали.

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Шахтер готов подождать, чтобы продать Соломона еще выгоднее, сообщает Sport1. Донецкий клуб знает, что игроком интересуются не только в Италии, но и в других ведущих чемпионатах – в частности, речь шла о лондонском Арсенале. Чемпионы Украины рассчитывают получить за полузащитника 50-60 млн, хотя два года назад заплатили Маккаби Петах-Тиква только 6.

Добавим, что в текущем сезоне Соломон провел 17 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом. Его контракт с Шахтером рассчитан до конца 2023, текущая цена на Тransfermarkt – 15 млн евро.

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