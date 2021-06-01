"Что касается Пихалёнка... За этого футболиста Шахтер просил 1 млн долларов. СК Днепр-1 сделал "горнякам" предложение на вышеуказанную сумму. Тогда Шахтер ответил, мол, вы нас не поняли – миллион долларов плюс налоги, и это только за 80 процентов от трансфера игрока.

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Кроме того, дончане хотят прописать в соглашении опцию о первоочередном выкупе контракта Пихалёнка за 1,5 миллиона долларов. По сути, от аренды это ничем не отличается. Сам Пихалёнок хотел бы остаться в СК Днепр-1, где почувствовал себя лидером команды и понял, что может играть на хорошем уровне.

Насколько мне известно, сейчас СК Днепр-1 отказался от покупки Пихалёнка и собирается каким-то образом продлить аренду игрока на следующий сезон. Ну а Де Дзерби не видит Пихалёнка как игрока основного состава Шахтера", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, в сезоне 2020/21 Пихалёнок провел за СК Днепр-1 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 7 результативных передач. Контракт 24-летнего полузащитника с Шахтером действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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