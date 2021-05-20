Донецкий Шахтер не может позволить себе трансфер полузащитника Интера Стефано Сенси.

Шахтер не может позволить себе трансфер Сенси / Фото FanDay

25-летний хавбек очень нравится наставнику Сассуоло Роберто Де Дзерби, который уже летом должен стать тренером "горняков". Однако дончане не могут позволить себе подписать Сенси, сообщает FC Inter News.

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Итальянцы хотят получить за него 30 миллионов евро, тогда как Шахтер нацелен покупать молодых и недорогих игроков. Поэтому вероятность такого трансфера очень низка. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется также Фиорентина.

Напомним, Стефано Сенси в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Однако Роберто Манчини включил хавбека в расширенный список сборной Италии на Евро-2020.

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