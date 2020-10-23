"Перед началом сезона Минай крайне нуждался в левом защитнике. Мне запомнился по выступлениям за Мариуполь и молодежную сборную Украины на чемпионате мира в Польше Виктор Корниенко. Но поскольку он был связан контрактом с Шахтером, то я обратился к клубному руководству "горняков" с просьбой отдать его в аренду в Минай.

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Мне ответили отказом, сообщив, что Шахтер на Корниенко серьезно рассчитывает. Я рад, что Виктор оправдывает надежды, чего стоит только один матч Лиги чемпионов с Реалом, где он вообще был одним из лучших на поле. И если Корниенко и дальше будет так прогрессировать, то вполне может претендовать и на вызов в национальную сборную Украины", – поделился Кобин в комментарии meta-ratings.

Напомним, Корниенко дебютировал в Лиге чемпионов в поединке против Реала и стал одним из лучших игроков матча, записав в свой актив ассист. Также, Виктор сыграл в 5 матчах за Шахтер в УПЛ, также отметившись 1 ассистом.

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