Шахтер отдаст Додо в аренду, – Бурбас

Бразильский защитник Шахтера Додо может быть отправлен в аренду.

Бразилец Додо проигрывает конкуренцию в составе "горняков" и вскоре поедет в аренду в один из клубов, пишет журналист телеканала Футбол Игорь Бурбас в своем Твиттере.

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Проигрывая на данном этапе конкуренцию как Бутко, так и Данченко, Додо пока будет набираться опыта в другом клубе. В ближайшее время игрок отправится в аренду", – написал журналист в микроблоге.

Отметим, Додо не попал в заявку Шахтера на сезон 2018/19.

Кроме этого, молодой бразильский защитник не полетел с командой в Одессу на матч за Суперкубок против Динамо.

Напомним, уже завтра, 21 июля в Одессе состоится матч между Шахтером и Динамо за Суперкубок Украины-2018. Начало поединка в 21:00.

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