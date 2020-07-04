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Шахтер отдал полузащитника в аренду в Мариуполь

4 июля 16:47 - Читати українською
Шахтер отдал полузащитника в аренду в Мариуполь
Клим Приходько / фото ФК Мариуполь

Полузащитник Клим Приходько стал первым усилением Мариуполя этим летом.

Приходько присоединился к Мариуполю на правах аренды сроком на 1 год, сообщает официальный сайт азовцев.

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Отмечается, что полузащитник провел сезон 2019/20 в аренде в Ворскле и провел 2 поединка в составе молодежной команды и отметился одним голом.

Добавим, что Приходько является воспитанником Днепра и Динамо, а права на игрока принадлежат донецкому Шахтеру, в который Клим перешел в декабре 2017 года.

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