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Шахтер отдал Мариуполю в аренду еще двух игроков

12:52 332 Читати українською
Шахтер отдал Мариуполю в аренду еще двух игроков
Вячеслав Чурко / Фото ФК Мариуполь

Дончане и приазовцы не изменяют своим многолетним традициям сотрудничества на трансферном рынке.

Мариуполь дозаявил Вячеслава Чурко и Игоря Кирюханцева, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Двое игроков проведут следующий сезон в команде Александра Бабича на правах аренды из донецкого Шахтера. Ранее "горняки" отправили на берег Азовского моря трех новоиспеченных чемпионов мира U-20 – Виктора Корниенко, Максима Чеха и Алексея Кащука.

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Напомним, Мариуполь занял четвертую позицию прошлогодней УПЛ и завоевал место в Лиге Европы.

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