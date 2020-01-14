Шахтер отдал Дудика в аренду Мариуполю

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Дудик вторую часть текущего сезона проведет в составе Мариуполя.

О переходе 23-летнего игрока в команду Александра Бабича сообщил официальный сайт Мариуполя. Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.

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Напомним, Дудик недавно вернулся в Шахтер из аренды в белорусском Слуцке. В прошлом чемпионате Беларуси хавбек сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

К слову, сегодня Мариуполь подтвердил, что защитник Игорь Кирюханцев и хавбек Владислав Вакула, принадлежащих Шахтеру, отправятся с "горняками" на первый тренировочный сбор.

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