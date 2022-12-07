"Шахтер и EFDN собрали уже 100 генераторов для помощи Украине. Спасибо футбольной семье за поддержку проекта European Football Powers Up Ukraine! Благодаря гуманитарной инициативе в течение первой недели было собрано уже 100 генераторов.

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Благодарны клубам Легия, Вердер, Бенфика, Реал, Фейеноорд, Селтик и Рейнджерс, а также Жуниору Мораесу и Паулу Фонсеке за то, что приобщились к помощи украинцам. Первая партия генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе. Полученные устройства будут использованы для поддержки работы Shelter Centre на Арене Львов, а также для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране. Сбор продолжается! Призываем футбольные клубы присоединиться к помощи украинцам", – говорится в сообщении пресс-службы Шахтера.

Напомним, Украина испытывает трудности с обеспечением населения электроэнергией из-за серии ракетных ударов со стороны России. Впрочем, цивилизованный мир и здесь помогает нам дать отпор атакам государства-террориста.

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