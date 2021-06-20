Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании двух футболисток – Марии Денищич и Валерии Ольховской.

Шахтер назначил главного тренера новосозданной женской команды

Отмечается, что Денищич выступает на позиции голкипера, а Ольховская – центрального защитника. Команда, которую накануне возглавил Роман Заев, начнет подготовку к сезону первого июля.

Напомним, что на создание женской команды "горняков" побудил стратегический план развития женского футбола в Украине на 2020-2024 годы, утвержденный Исполкомом УАФ. Согласно ему, все клубы УПЛ должны иметь в своей структуре женские команды.

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