Благотворительный матч

Шахтер – Аль-Фатех – 1:3

Голы: Мудрик, 29 – Куэва, 38 (пен), Аль-Харби, 80, Валера, 80+2

Состав Шахтера: Трубин – Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицкий

Это уже второй матч Шахтера за день против этого соперника. В утреннем спарринге "горняки" разгромили Аль-Фатех. Команды играли 2 тайма по 40 минут. На вечерний матч Игорь Йовичевич выставил основной состав – полностью аналогичный тому, который победил Домжале. Заметно, что дончане наигрывают одиннадцатку под УПЛ.

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Если с Домжале этот состав показал неплохое взаимодействие и хорошее качество футбола, то сегодня все было гораздо хуже. Шахтеру не удавалось строить атаки через короткий пас – молодые футболисты очень много ошибались. Прессинг тоже не работал. Вместо отборов на чужой половине "горняки" получали разрывы между линиями и быстрые атаки на свои ворота.

Часто проваливалась опорная зона, где играл по сути один Степаненко. Бондаренко и Судаков больше думали об атаке. Впечатления от Георгия неоднозначные: слабая игра без мяча, хорошая игра с мячом. Он опускался в глубину, помогал Матвиенко с началом атак, подключал по флангу Михайличенко, создавал зоны для Мудрика.

Именно эти персонажи пытались обострять – левый фланг работал в разы активнее правого. Правда моментов у чемпионов Украины почти не было. Единственный реальный шанс удалось реализовать. Степаненко отдал вертикальную передачу, Тотовицкий дал в разрез на Мудрика, а Михаил мастерски обыграл голкипера и забил.

Оборона тоже подводила. Игорь Йовичевич доверяет Козику, ставя его в основу перед Бондарем и Кривцовым. Однако сегодня молодой центрбек проиграл много борьбы. Аль-Фатех то и дело прорывался через его зону. Перед перерывом Шахтер пропустил. Михайличенко не успел накрыть соперника и нарушил правила в штрафной. Куэва реализовал пенальти.

Проявилась серьезная проблема с защитой на стандартах. Аль-Фатех подал несколько угловых подряд, и только мастерство Трубина спасло Шахтер от пропущенного. Анатолий вытаскивал мяч из-под перекладины, иногда помогал каркас. Козик разрешил пробить, затем Степаненко проиграл воздух. Йовичевичу нужно более тщательно отработать этот элемент.

А на последних минутах команду подвел герой матча. Оборона снова проиграла второй этаж во время углового, а Трубин не сориентировался на линии и неловко пропустил между ног. Через несколько минут Шахтер пропустил и третий на контратаке. В итоге – поражение 1:3. Заслуженное наказание за ужас в защите.

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