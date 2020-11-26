"Матч для Шахтера не удался и по игре, и по результату. Шахтер не смог сделать соответствующие выводы, а, может, и сделал, но на данный момент не может противопоставить Боруссии что-то новое. У Шахтера полностью не вышла игра, не было концентрации, все мячи были забиты после стандартов, а при стандартах очень важно внимание и концентрация. Сейчас Шахтер находится в плохой физической форме, также есть проблемы с психологией, нет уверенности в своих силах.

Боруссия М – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Я слышал, что говорил Луиш Каштру, я с ним не согласен. Для меня цифры – это пустое место, я не увидел качества игры от Шахтера. Команда сейчас не может использовать выход из обороны, нет высокого прессинга, есть в средней линии контроль мяча, но этого мало сейчас. Статистика, кто контролирует мяч – не превосходство, это не голевые моменты. Сейчас Шахтер опустился на дно. Нужно снова засучить рукава и работать над всеми компонентами игры", – цитирует Шевчука ТК Футбол.

Напомним, Боруссия М вдруг уничтожила Шахтер и продолжает лидировать в группе B с 8 очками. "Горняки" с 4 очками расположились на третьем месте.

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