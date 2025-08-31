Донецкий клуб опубликовал фото и видео последнего дня 22-летнего хавбека в лагере "горняков". Судаков крепко обнялся с партнерами, тренерами, персоналом, а затем произнес речь с благодарностью.

Судаков официально стал игроком Бенфики – известны детали долгожданного трансфера

"Георгий Судаков с 2017 года выступал за академию Шахтера, а в 2020-м дебютировал в составе первой команды в матче Лиги чемпионов с Реалом и быстро стал игроком основы. Всего провел в футболке "горняков" 148 матчей, забил 35 мячей и отдал 26 голевых передач. Вместе с Шахтером Судаков выиграл 5 трофеев: дважды становился чемпионом Украины (2023, 2024), завоевал два Кубка Украины (2024, 2025) и Суперкубок Украины (2021). Персонально признавался лучшим игроком УПЛ-2023/24 и лучшим игроком 2023 года в Шахтере.



ФК Шахтер благодарит Георгия Судакова за весомый вклад в достижения и успехи команды, высокий уровень профессионализма на поле и за его пределами, за эффектные и важные голы, яркие эмоции и все памятные моменты, пережитые вместе. Ты вписал свое имя в историю клуба и сердца болельщиков и всегда будешь частью нашей "оранжево-черной" семьи. Желаем больших свершений в дальнейшей футбольной карьере и новых красивых побед!" – написала пресс-служба дончан.

Напомним, 30 августа Бенфика и Шахтер официально согласовали аренду Судакова на сезон 2025/26 за 6,75 миллиона евро. В контракте прописан обязательный выкуп еще за 20 миллионов и 250 тысяч. Бонусы за удачные выступления украинца могут увеличить стоимость трансфера на сумму до 5 млн евро. Кроме того, Шахтер получит 25% от будущей перепродажи игрока, но Бенфика может уменьшить эту долю до 15%, заплатив "горнякам" дополнительные 6 миллионов.

