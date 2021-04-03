Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился со списком игроков, который будет противостоять Ворскле в рамках 20-го тура УПЛ.

"Горняки" заявили на поединок с полтавчанами 23 игрока, сообщает официальный твиттер Шахтера. Отметим возвращение Тараса Степаненко в состав команды.

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Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Кривцов, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Соломон, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо.

Нападающие: Мораес, Вьюнник.

К слову, Шахтер встретится с Ворсклой уже завтра, 4 апреля, начало встречи в 17:00. "Горняки" могут сократить отставание от Динамо, которое в этот же день сыграет против Александрии.

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