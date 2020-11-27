Донецкий Шахтер выбрал состав на матч 11-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

Отметим возвращение Тайсона в состав Шахтера, а также отсутствие Мораеса и Кривцова. Первый пропускает матч из-за дисквалификации, а вот причины отсутствия защитника не называются.

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Вратари: Пятов, Трубин, Алексей Шевченко.

Защитники: Болбат, Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Сиприано.

Полузащитники: Майкон, Степаненко, Тете, Марлос, Антонио, Судаков, Коваленко, Патрик, Тайсон, Соломон.

Нападающий: Фернандо.

Добавим, что Шахтер встретится уже завтра, 28 ноября, в матче 11-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

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