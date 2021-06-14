Донецкий Шахтер выбрал спарринг-партнеров на первый летний сбор в рамках подготовки к следующему сезону.

Шахтер отправится в Австрию на первый межсезонный сбор с 22 июня по 10 июля, где проведет 4 товарищеских встречи, сообщает официальный сайт "горняков".

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Первым соперником вице-чемпиона Украины станет австрийский Санкт-Йоханн, матч состоится 30 июня. Также подопечные Де Дзерби встретятся с польским Ракувом (4 июля) и немецкими Тюркгюджю (5 июля) и Шальке (9 июля). Добавим, что Евгений Коноплянка выступал в составе гельзенкирхенцев с 2017 по 2019 годы – украинец сыграл за немецкий клуб 78 матчей, отметившись 13 голами и 9 ассистами.

Добавим, что официальный дебют Де Дзерби на посту главного тренера Шахтера состоится 24 июля в Киеве в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

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