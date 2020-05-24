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Шахтер определился с очередным спарринг-партнером перед рестартом УПЛ

20:27 72 Читати українською
Шахтер определился с очередным спарринг-партнером перед рестартом УПЛ
Шахтер / Твиттер ФК Шахтер

"Горняки" продолжают восстанавливать свои игровые кондиции с помощью товарищеских матчей.

"Оранжево-черные" перед возобновлением сезона в украинской Премьер-лиге решили провести еще один товарищеский поединок, сообщает официальный сайт клуба.

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Соперниками дончан станет еще один представитель Первой лиги – Оболонь-Бровар. Встреча, которая запланирована на 27 мая, состоится на поле тренировочного комплекса в Святошино в 11:00. Уже традиционно спарринг можно будет посмотреть в прямом эфире на клубном телеканале Shakhtar TV.

Подопечные Луиша Каштру накануне провели поединок против львовского Руха, в котором уверенно победили со счетом 4:1.

К слову, Оболонь-Бровар занимает в турнирной таблице Первой лиги пятую строчку.

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