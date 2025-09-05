Донецкий клуб пристроил два вакантных номера после ухода лидеров.

В последние дни летнего трансферного окна Шахтер покинули сразу две его звезды – Георгий Судаков перешел в португальскую Бенфику, а Кевин в английский Фулхэм. Как следствие, в команде произошло перераспределение вакантных номеров.

По сообщению пресс-службы "горняков", футболку с цифрой 10, которую ранее носил Кевин, выбрал себе Педринью. А с "одиннадцаткой" на спине отныне будет выступать Невертон. Ранее бразильцы носили 39-й и 38-й номера соответственно.

Напомним, после 4-х туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет вторым, имея в своем активе 10 очков.