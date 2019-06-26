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Шахтер определился с ценой за Веллингтона Нема – на игрока претендует Фенербахче

11:26 101 Читати українською
Шахтер определился с ценой за Веллингтона Нема – на игрока претендует Фенербахче
Веллингтон Нем / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем вскоре может сменить клуб.

Фенербахче получил предложение подписать бразильца, и хавбек заинтересовал главного тренера "желтых канареек" Эрсуна Янала, сообщает Haber365.com.tr.

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По информации издания, наставник стамбульцев попросил клубное руководство провести переговоры с Шахтером о возможном выкупе контракта Веллингтона Нема.

Отмечается, что Шахтер хочет получить за Нема 3 миллиона евро. Эта сумма устраивает Фенербахче, однако боссы турецкого гранда все равно планируют поторговаться.

Напомним, Веллингтон Нем не попал в список игроков Шахтера, которые вылетели на первый летний тренировочный сбор в Германию.

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