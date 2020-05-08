Шахтер определился с ценой Коваленко – скромная сумма не пугает Рому, но есть другое препятствие трансферу

Шахтер рассматривает различные варианты по хавбеку Виктору Коваленко, контракт которого истекает в 2021 году.

Рома не оставляет надежд приобрести игрока сборной Украины у "горняков", сообщает Corriere dello sport.

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Коваленко будет стоить около 8-10 млн евро, если не продлит контракт с Шахтером. Эта сумма вполне устраивает римлян, однако Сергей Палкин анонсировал новый этап переговоров с полузащитником. Вероятно, донецкий клуб предложит игроку большую зарплату и пункт о сумме выкупа, который будет сохранять возможность переезда в Европу. Рома будет ждать развития ситуации и начнет действовать, если Шахтер и Коваленко не договорятся.

В нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Хавбек является воспитанником дончан и находится в структуре клуба с 12-летнего возраста.

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