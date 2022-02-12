Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал, какие планы у клуба на двух вернувшихся из аренды игроков – Игоря Кирюханцева и Сергея Болбата.

"По ним мы сейчас работаем, ищем клубы. Я думаю, в ближайшее время у нас будет понимание, где они продолжат карьеру.

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На сегодняшний момент речь идет об аренде. У нас нет официальных предложений по их приобретению, поэтому пока так", – сказал Палкин в комментарии YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Напомним, Кирюханцев первую часть сезона провел в составе Александрии – за "горожан" в 11 матчах он забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Болбат выступал в аренде в Десне, где в 14 поединках отдал 1 результативную передачу.

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