"Горняки" уже сегодня, 8 декабря, приступили к продаже билетов на первый весенний матч. У Шахтера есть шанс зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов.

По итогам пяти матчей в групповом этапе Лиги чемпионов донецкий Шахтер обеспечил себе евровесну – подопечные Пушича еще сразятся за плей-офф Лиги чемпионов, но уж точно не опустятся ниже третьей строчки, что дает право сыграть в Лиге Европы.

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Как сообщает официальный сайт "горняков", команда и дальше будет проводить еврокубковые матчи в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе".

Уже в пятницу, 8 декабря начинается приоритетная продажа билетов на первую домашнюю игру "оранжево-черных" после зимнего перерыва. Цены стартуют от 20 евро, VIP категории – от 298 евро.

В последнем туре чемпионы Украины сыграют из Порту. Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечным Пушича нужна только победа.

Шахтер обыграл Антверпен и гарантировал евровесну с надеждами на плей-офф ЛЧ – ранний гол, два почти шедевра и супер-Ризнык.