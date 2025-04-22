"Горняки" хотят получить за 22-летнего футболиста минимум 60 миллионов евро, сообщает GiveMeSport.

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В январе 2024 года Наполи отказался от покупки хавбека за 40 миллионов евро. По данным Corriere dello Sport, Шахтер продолжает оценивать Судакова в эту же сумму, но Наполи считает ее завышенной. Несмотря на разницу в ценовых оценках, итальянский клуб снова активно ведет переговоры по возможному трансферу футболиста.

Кроме того, за его выступлениями пристально следят такие клубы, как Ювентус и Брентфорд.

Добавим, что в этом сезоне Судаков забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах за Шахтер. Контракт полузащитника с клубом действует до конца 2028 года.

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