Шахтер определил стоимость Судакова – хавбек сборной Украины на пороге трансфера в Европу
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков совсем скоро может сменить клубную прописку.
"Горняки" хотят получить за 22-летнего футболиста минимум 60 миллионов евро, сообщает GiveMeSport.
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В январе 2024 года Наполи отказался от покупки хавбека за 40 миллионов евро. По данным Corriere dello Sport, Шахтер продолжает оценивать Судакова в эту же сумму, но Наполи считает ее завышенной. Несмотря на разницу в ценовых оценках, итальянский клуб снова активно ведет переговоры по возможному трансферу футболиста.
Кроме того, за его выступлениями пристально следят такие клубы, как Ювентус и Брентфорд.
Добавим, что в этом сезоне Судаков забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах за Шахтер. Контракт полузащитника с клубом действует до конца 2028 года.
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