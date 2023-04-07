Шахтер полностью оплатил все расходы по лечению и реабилитации украинского военного Виталия Шумея, сообщает официальный сайт "горняков".

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Восстановление проходит в Университетском госпитале Институт Гуттманна в Барселоне, который является одним из ведущих центров нейрореабилитации в мире и крупнейшим в Европе. Отмечается, что Виталий Шумей в августе под Авдеевкой получил минно-взрывную травму головы, из-за чего потерял возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть. Виталий перенес три операции, лечился в Днепре, Киеве, затем в Чернигове. Все время рядом с героем находится его отец Сергей Шумей, который во всем помогает прикованному к постели сыну.

Ранее Шахтер оплатил лечение и реабилитацию героя "Азовстали" Михаила Дианова в США, а также участника фанатского движения "горняков" военнослужащего ВСУ Евгения Ларченко в Израиле.

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