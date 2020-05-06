Шахтер опережает Динамо, но Карпаты лучшие – рейтинг клубов УПЛ, которые больше всего доверяют молодежи

Центр спортивных исследований CIES изучил количество времени, которое получают молодые игроки (до 22 лет) в различных чемпионатах.

Украинская Премьер-лига оказалась на 25 позиции рейтинга с показателем 18%, информирует сайт CIES.

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Была приведена статистика и конкретно по клубам. Шахтер с показателем 23,4% смог опередить Динамо, в котором молодежь получает 19,1% игрового времени на поле. Однако оба гранда оказались в середине таблицы – пятое и седьмое место. Уверенное лидерство захватили Карпаты с заоблачными 30,2%. А вот Десна оказалась на другом полюсе рейтинга – лишь 2,8%.

Добавим, что чемпионатом с наибольшим доверием молодежи стала словацкая Супер Лига – 29%.

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