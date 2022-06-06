Чемпионат Украины не может похвастаться большим количеством команд, регулярно доходящих до дальних стадий еврокубков.

За 5 последних лет очки в копилку нашего рейтинга УЕФА приносили всего 9 клубов, подсчитал ресурс Swiss Football Data.

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Львиная доля ожидаемо за Шахтером и Динамо – почти 80%. "Горняки" набрали 14,9 очков (46,86%), что заметно больше, чем у извечного конкурента – 10,5 очков (33,02%). Также ощутим вклад Зари (3,7 балла), еще крохи добавили Александрия, Колос, Ворскла, Мариуполь, Олимпик и Десна. Всего за 5 лет Украина пополнила рейтинг на 31,8 очка.

Добавим, что Украина упала на 12 место в рейтинге коэффициентов УЕФА и теряла прямую путевку в ЛЧ уже с сезона 2022/23. Впрочем, дисквалификация России таки подарила Шахтеру место в группе.

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