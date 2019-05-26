toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер огласил заявку на матч с Мариуполем – есть неожиданности

15:00 596 Читати українською
Шахтер огласил заявку на матч с Мариуполем – есть неожиданности
Олег Кудрик / Фото ФК Шахтер

Донецкий Шахтер испытает ближайший резерв и молодежь в матче УПЛ против Мариуполя.

 

"Горняки" уже прибыли в Харьков на матч 31-го тура. Наибольшее внимание привлекает вратарская линия. Фонсека взял юных Олега Кудрика и Анатолия Трубина, которые еще не сыграли ни одного матча в текущем сезоне.

"Бегу за попкорном, сейчас включатся кротоботы", – Рафаилов традиционно жестко потролил Шахтер перед матчем с Мариуполем

Шанс может получить и защитник Валерий Бондаренко, который после зимнего перехода из Александрии также не может похвастаться большим количеством игрового времени. Остальная часть заявки – опытные украинцы и легионеры, некоторые из них продолжают адаптацию в чемпионате Украины.

Напомним, несколькими турами ранее Шахтер обеспечил себе чемпионский титул, поэтому турнирной мотивации у команды уже нет.

Шахтер – Мариуполь: анонс матча УПЛ

blog_ava
Лунин возвращается в Реал – украинец попрощался с игроками Леганеса
11:16
676
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
30
мин
Сампдория
19:00
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук