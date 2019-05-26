Шахтер огласил заявку на матч с Мариуполем – есть неожиданности

Донецкий Шахтер испытает ближайший резерв и молодежь в матче УПЛ против Мариуполя.

"Горняки" уже прибыли в Харьков на матч 31-го тура. Наибольшее внимание привлекает вратарская линия. Фонсека взял юных Олега Кудрика и Анатолия Трубина, которые еще не сыграли ни одного матча в текущем сезоне.

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Шанс может получить и защитник Валерий Бондаренко, который после зимнего перехода из Александрии также не может похвастаться большим количеством игрового времени. Остальная часть заявки – опытные украинцы и легионеры, некоторые из них продолжают адаптацию в чемпионате Украины.

Напомним, несколькими турами ранее Шахтер обеспечил себе чемпионский титул, поэтому турнирной мотивации у команды уже нет.

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