Шахтер огласил планы на межсезонье

Шахтер, который стал чемпионом и обладателем Кубка Украины 2018/19, будет готовиться к следующему сезону в Германии и Австрии.

Футболисты Шахтера выйдут из отпуска 20 июня, а уже 24 числа отправятся на первый сбор в немецкий Грассау. Там "горняки" будут работать до 30 июня, после чего на несколько дней вернутся в Украину.

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На второй сбор, который пройдет с 3 по 12 июля, Шахтер отправится в австрийский Фельден. У команды запланировано проведение нескольких товарищеских матчей, расписание которых будет опубликовано позже, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Напомним, в сезоне 2018/19 Шахтер оформил "золотой дубль" – команда Паулу Фонсеки выиграла как чемпионат Украины, так и национальный кубок.

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