22-летний центральный защитник тунисского Сфаксьена Алаа Грам стал игроком Шахтера, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт "горняков" с игроком рассчитан до 30 июня 2029 года. По неофициальным данным сумма трансфера Грама в Шахтер составляет примерно 2 миллиона евро.

К слову, Алаа Грам является воспитанником Сфаксьена, за который он сыграл 98 поединков, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Также 22-летний футболист успел сыграть 3 поединка за сборную Туниса.

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