Донецкий Шахтер официально подписал контракт с Лукасом Феррейрой.

Шахтер согласовал переход очередного бразильца – Романо раскрыл финансовые подробности трансфера

19-летний вингер заключил соглашение с "горняками" до 30 июня 2030 года. До этого Лукас играл за Сан-Паулу. Всего на профессиональном уровне он провел 23 игры, отметился одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Шахтер заплатит за бразильца фиксированную цену в размере 10 миллионов евро, также предусмотрены бонусы размером в два млн евро. Кроме этого в соглашении есть пункт о перепродаже игрока, по условиям которого Сан-Паулу может получить 10% от суммы.

