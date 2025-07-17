Шахтер будет играть свои еврокубковые матчи этого сезона на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, сообщает пресс-служба "горняков". Арена является домашней для местной Вислы.

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"Мы рады вернуться в Польшу, где имеем положительный опыт проведения еврокубковых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Выбор Кракова был неслучайным – для нас это удобная локация с точки зрения логистики, а главное, что это город, где любят футбол, поэтому мы надеемся на искреннее гостеприимство местных болельщиков.

Также понимаем, что в Польше проживает очень много украинцев, в частности беженцев, поэтому мы рассчитываем на их мощную поддержку и энергию. Спасибо руководству ФК Висла и городу Краков за то, что пошли нам навстречу, и уверены, что наше сотрудничество станет положительным опытом для всех сторон. С нетерпением ждем матчей еврокубкового сезона в Кракове!" – поделился генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в комментарии.

Напомним, что уже сегодня "горняки" сыграют ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против финского Ильвеса. Первый матч завершился сокрушительной победой Шахтера (6:0).

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