Из-за войны в Украине наши команды не могут играть матчи еврокубков на Родине. Шахтер снова будет принимать соперников в Германии.

"Наш новый еврокубковый дом! Шахтер будет играть домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2024/25 в Гельзенкирхене на Фельтинс-Арене", – говорится в сообщении пресс-службы донецкого клуба.

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Следует заметить, что это уже третий переезд Шахтера. Сразу после полномасштабного вторжения россиян он номинально домашние матчи ЛЧ проводил в Варшаве, а в прошлом сезоне базировался в Гамбурге.

К слову, нынешний выбор очень символичен. Параллели между Донецком и Гельзенкирхеном на поверхности – это два города из угольных регионов своих стран. Шахтер очень метко обыграл эту тему в презентационном видеоролике.