Донецкий Шахтер после продолжения сотрудничества с Жуниором Мораесом принял аналогичные решения относительно Алана Патрика и Майкона.

Бразильцы поставили подписи под новыми контрактами, сообщает пресс-служба клуба. Оба соглашения рассчитаны до 31 декабря 2025 года.

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Патрик присоединился к Шахтеру в 2011 году. Всего в его активе 178 матчей, 26 голов и 13 титулов. Имеет Алан и опыт аренд – отдельный период играл за бразильские клубы (Интернасьонал, Фламенго и Палмейрас).

А вот Майкон выступает за "горняков" не так давно – с 2018 года. В футболке "оранжево-черных" бразилец отыграл 97 поединков во всех турнирах и забил 8 мячей. Он – двукратный чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка Украины.

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? Алан Патрик остается с нами! ФК «Шахтер» продлил контракт с полузащитником! ?



Срок нового соглашения рассчитан на 31 декабря 2025 года.



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