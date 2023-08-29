Украинский форвард Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером, сообщает официальный сайт дончан.

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Новое соглашение 22-летнего футболиста с "оранжево-черными" рассчитано до 30 июня 2028 года.

Напомним, Сикан – воспитанник Карпат. К Шахтеру присоединился в январе 2019 года. Отправлялся в аренду в Мариуполь и немецкую Ганзу. Всего провел за "горняков" 60 матчей, в которых забил 12 голов.

Вместе с Шахтером он дважды становился чемпионом Украины (2020, 2023), выигрывал Суперкубок Украины (2021). В текущем сезоне Даниил в 5 поединках забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

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