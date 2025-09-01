Кевин стал игроком Фулхэма, сообщает пресс-служба Шахтера. Контракт игрока с клубом будет действующим 5 лет.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят Шахтеру за бразильского вингера 40 миллионов евро. Это стало самым дорогим приобретением в истории Фулхэма.

Кевин присоединился к Шахтеру в январе 2024 года. За полтора сезона он провел 57 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе с "горняками" он стал чемпионом Украины 2024 года и дважды выигрывал Кубок Украины (2024, 2025). Болельщики признали его лучшим игроком команды сезона-2024/25.

