Выступающий за Сабуртало защитник Георгий Гочолейшвили с января 2023 года станет игроком Шахтера.

Контракт с грузинским правым защитником рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу с 1 января 2023 года, сообщает официальный сайт "горняков".

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Финансовые детали перехода не сообщают. В составе Сабуртало Гочолейшвили дебютировал в 2020 году. Сыграл 85 матчей, забил 8 голов и отдал 12 ассистов. В 2022-м провел 30 матчей в чемпионате Грузии (4 гола и 4 ассиста), 2 игры в Кубке Грузии и 4 поединка в квалификации Лиги конференций.

В активе Гочолейшвили 7 матчей за молодежную сборную Грузии U21. Дебютировал в составе сборной Грузии 17 ноября 2022 года.

Новичок станет четвертым иностранцем в составе команды Йовичевича после Невена Джурасека, Лассины Траоре и Лукаса Тейлора. Ранее сообщалось, что Гочолейшвили предметно интересовались Валенсия и Ювентус.