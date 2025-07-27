Центральный защитник Шахтера Лука Лацабидзе стал игроком тбилисского Динамо, сообщает клубная пресс-служба.

Голкипер Руха официально стал игроком польского клуба

21-летний оборонец будет выступать за 19-кратного чемпиона на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Напомним, Лацабидзе – воспитанник Академии Динамо Тбилиси. За молодежный состав провел 22 матча в Лиге Эровнули 2. Дебют в главной команде состоялся 5 июня 2023 года. С 2020-го регулярно вызывается в юношеские сборные Грузии. В феврале 2024-го за 700 тысяч евро перешел в Шахтер. Прошлый сезон на правах аренды провел в Черноморце (1 ассист в 18-ти матчах). Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

К слову, Динамо Тбилиси после 18-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Грузии на четвертой строчке, имея в своем активе 29 очков. От лидера – Иберии 1999 – команда Лацабидзе отстает на 15 пунктов.