Интернасьонал на своем официальном сайте сообщил о приходе Алана Патрика.

Шахтер объявил о возвращении Ракицкого

Интересно, что в отличие от большинства игроков, покинувших клубы УПЛ на правах аренды, бразилец подписал полноценный контракт до 2025 года. Стороны не разглашают о сумме трансфера, но, по информации Transfermarkt, возвращение Патрика обошлось в 2 млн евро.

Добавим, что Алан уже выступал за Интернасьонал в 2013-14 годах. В составе Шахтера он провел 178 поединков, в которых забил 26 голов и отдал 35 ассистов.

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