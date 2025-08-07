Защитник "горняков" Георгий Гочолейшвили отправился в аренду в Гамбург.

После сезона в Копенгагене правый защитник Георгий Гочолейшвили не подошел Арди Турану и отправился в новую аренду. Об этом сообщила пресс-служба Шахтера.

24-летний представитель Грузии проведет сезон 2025/26 в Гамбурге, который наконец-то вернулся в элиту немецкого футбола. Арендное соглашение рассчитано на год.

Напомним, что Гамбург – один из самых титулованных клубов Германии. В коллекции трофеев "динозавров" 6 титулов Бундеслиги, 3 кубка Германии и победа в Кубке европейских чемпионов (ЛЧ) в сезоне 1982/83.

