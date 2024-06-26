Митьюлланд подтвердил трансфер Денила Кастильо из Шахтера, сообщает официальный сайт датского клуба.

Шахтер оформил второй летний трансфер, подписав защитника африканской сборной

Контракт с эквадорцем рассчитан на 5 лет, а Transfermarkt сообщает, что Шахтер заработает 4 млн евро. Интересно, что "горняки" приобрели Кастильо за 800 тысяч евро из ЛГУ Кито в июле прошлого года.

В общем, Денил даже успел сыграть за Шахтер в 6 матчах, но в целом наиграл 41 минуту. Зимой 20-летнего опорника отдали в аренду Партизану. Там Кастильо заиграл – 15 матчей, 2 гола и один ассист. Митьюлланд же выиграл прошлый розыгрыш чемпионата Дании, и также сыграет в квалификации ЛЧ. Отметим, что Артем Довбык в свое время выступал за Митьюлланд.

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