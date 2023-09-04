Нападающий Андрей Борячук снова присоединился к Металлисту 1925.

Металлист 1925 на своем официальном сайте сообщил о подписании Андрея Борячука из Шахтера.

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Контракт с нападающим заключен на 3 года. Борячук перебрался в Металлист 1925 на правах свободного агента. За харьковчан Андрей будет выступать под 9 номером.

Напомним, что Борячук является воспитанником Шахтера, также успел поиграть за Мариуполь, турецкий Ризеспор, венгерский Мезекевешд, Рух и тот же Металлист 1925. В составе харьковчан нападающий провел 8 матчей в прошлом сезоне, отметившись 3 голами.

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