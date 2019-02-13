Шахтер официально отдал Сикана в аренду Мариуполю

Форвард Шахтера Даниил Сикан продолжит карьеру в составе приазовцев.

Мариуполь на официальном сайте объявил о договоренности с Шахтером об аренде молодого нападающего Даниила Сикана.

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Сообщается, что Сикан будет выступать за Мариуполь до конца текущего сезона. Даниил перешел в Шахтер в январе этого года и успел пройти вместе с Шахтером сборы в Турции.

Даниил Сикан также является одним из лидеров сборной Украины U-17. Отметим, что за Мариуполь в аренде играют еще один нападающий, права на которого принадлежат Шахтеру – Андрей Борячук.

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