toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Шахтер официально отдал Сикана в аренду Мариуполю

17:02 159 Читати українською
Шахтер официально отдал Сикана в аренду Мариуполю
Даниил Сикан / Фото ФК Шахтер

Форвард Шахтера Даниил Сикан продолжит карьеру в составе приазовцев.

Мариуполь на официальном сайте объявил о договоренности с Шахтером об аренде молодого нападающего Даниила Сикана.

Шахтер в борьбе за Сикана опередил Динамо и 3 клуба Западной Европы

Сообщается, что Сикан будет выступать за Мариуполь до конца текущего сезона. Даниил перешел в Шахтер в январе этого года и успел пройти вместе с Шахтером сборы в Турции.

Даниил Сикан также является одним из лидеров сборной Украины U-17. Отметим, что за Мариуполь в аренде играют еще один нападающий, права на которого принадлежат Шахтеру – Андрей Борячук.

Синдром Сікана: 10 юних футболістів, яких переманили зі Львова у Шахтар або Динамо

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Мариуполь Мариуполь Даниил Сикан Даниил Сикан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
56
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук