Шахтер официально объявил о переходе экс-футболиста Барселоны – он играл вместе с Тураном
Шахтер усилил свой состав опытным бразильцем Марлоном.
Шахтер в своих соцсетях официально объявил о переходе Марлона на правах свободного агента.
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Марлон – воспитанник бразильского Флуминенсе. В июле 2016-го перебрался в Барселону, откуда отправлялся в аренду в Ниццу. В Сассуоло работал вместе с Роберто Де Дзерби, с которым перешел в Шахтер. За дончан Марлон отыграл в 22 матчах.
После начала полномасштабного вторжения бразилец воспользовался правилом ФИФА для легионеров и уехал из Украины (выступал за Монцу и Флуминенсе). Год назад он разорвал контракт с "горняками", а позже присоединился к Лос-Анджелесу.
Марлон отыграл за клуб из МЛС 26 матчей, учитывая три матча на Клубном ЧМ-2025. В активе бразильца один гол за американскую команду.
Стоит заметить, что защитник выступал вместе с Ардой Тураном в Барселоне, а теперь будет тренироваться под его руководством.