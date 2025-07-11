Шахтер в своих соцсетях официально объявил о переходе Марлона на правах свободного агента.

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Марлон – воспитанник бразильского Флуминенсе. В июле 2016-го перебрался в Барселону, откуда отправлялся в аренду в Ниццу. В Сассуоло работал вместе с Роберто Де Дзерби, с которым перешел в Шахтер. За дончан Марлон отыграл в 22 матчах.

После начала полномасштабного вторжения бразилец воспользовался правилом ФИФА для легионеров и уехал из Украины (выступал за Монцу и Флуминенсе). Год назад он разорвал контракт с "горняками", а позже присоединился к Лос-Анджелесу.

Марлон отыграл за клуб из МЛС 26 матчей, учитывая три матча на Клубном ЧМ-2025. В активе бразильца один гол за американскую команду.

Стоит заметить, что защитник выступал вместе с Ардой Тураном в Барселоне, а теперь будет тренироваться под его руководством.