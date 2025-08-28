В своих соцсетях Шахтер объявил о переходах хавбека Изеки Силвы и форварда Луки Мейреллиша. Контракты обоих игроков рассчитаны до 30 июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что "горняки" заплатят за Силву десять миллионов евро, а еще два предусмотрены как бонусы. Изеки Силва – воспитанник Флуминенсе, за которую выступал с 10 лет. В мае 2023-го подписал первый профессиональный контракт с клубом, В 2024 году в составе юношеской команды стал чемпионом Бразилии (U-17) и победителем Кубка Бразилии (U-17). В том же сезоне дебютировал за основу Флуминенсе, сыграв всего в 12 матчах.

Трансфер Мейреллиша обошелся "горнякам" в 12 миллионов евро. Лука – воспитанник Сантоса, в котором провел всю свою карьеру. Недавно форвард получил вызов в молодежную сборную Бразилии U-20, готовящуюся к чемпионату мира. В прошлом сезоне Лука отыграл 343 минуты за основную команду, оформил одну голевую передачу, а на уровне U-20 отметился 13 голами в 13 матчах.

