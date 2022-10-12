Реал едва не проиграл в Варшаве – Антонио Рюдигер сравнял счет на 90+5 минут именно после паса Тони Крооса. Благодаря этой ничьей команда Карло Анчелотти оформила выход в плей-офф ЛЧ.

"Шахтер сделал выводы из первого матча. Они многому научились и очень усложнили нам задачу. Реал неудачно начал второй тайм – после этого все стало сложно. Но я думаю, что, как всегда, мы боролись до конца. Наша команда заслужила ничью.

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Чего не хватало? Мы не играли хорошо. Было очень много потерь мяча. То, что неделю назад удавалось, сегодня не вышло. Но это Лига чемпионов, и мы знаем, что такие игры бывают.

Придумал ли я гол Рюдигера? Я сказал ему идти в атаку, потому что нам было тяжело создавать моменты. Оставалось несколько минут, и нам нужно было пробовать разные варианты. Рюдигер очень силен в игре головой, и, конечно, он нам помог отыграться.

Как он себя чувствует? На самом деле я видел и лучшие кадры. Это очень сильно, много крови, как было видно на поле. Надеюсь, он вернется как можно скорее.

Теперь Реалу нужно восстанавливаться перед Эль Класико. Сегодня с Шахтером мы потратили много сил, но имеем 5 дней, и планируем добиться успеха", – цитирует Крооса AS со ссылкой на Movistar.

Благодаря ничьей с Шахтером Реал уже вышел в 1/8 финала ЛЧ. "Горняки" опустились на 3 место группы, имея 5 очков после 4-х туров.

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