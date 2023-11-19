Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин настроен оптимистично перед решающим матчем отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

Функционер вдохновляет подопечных Реброва недавним подвигом "горняков", которые в Лиге чемпионов разобрались с Барселоной.

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"Это будет тяжелая игра для Украины. Мы верим в наших игроков, но лучше всего для нашей сборной – это показывать хороший футбол. Несмотря на все, Шахтер обыграл Барселону в Лиге чемпионов, поэтому Украина может победить Италию", – заявил Палкин в комментарии La Repubblica.

Напомним, матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене, стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени. Подопечных Реброва устраивает только победа.

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