После полномасштабного нападения войск Путина на территорию Украины более 2 млн жителей нашего государства были вынуждены стать беженцами. Люди едут подальше от боевых действий и даже покидают территорию страны. Для тех, кто остается в Украине, но не имеет крова, Шахтер организует временное убежище на Арене Львов.

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Об этом в комментарии The Athletic рассказал директор по коммуникациям донецкого клуба Юрий Свиридов: "Мы стараемся быть полезными и организовать приют во Львове, где есть этот большой стадион, который использовался на Евро-2012. Раньше мы играли здесь в Лиге чемпионов. Вместе с местными властями мы организовали приют на 2-3 тысячи человек. Если другие клубы захотят принять участие или прислать вещи, то одеяла, матрасы, кровати, подушки были бы очень полезны.

Бенфика отправляет пять грузовиков в целом: еда, лекарства и одежда. Наши сотрудники волонтерят на стадионе. Варшавская Легия также предложила, чтобы их собственный стадион служил центром, где можно было бы собирать помощь от других отправляющих ее клубов, прежде чем она будет доставлена ​​во Львов".

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