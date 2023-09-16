Матч Шахтер – Оболонь состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

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Шахтер возвращается не только к матчам УПЛ. Во-первых, дончане возвращаются во Львов, а во-вторых – в ЛЧ. Команда стартует уже во вторник "домашкой" против Порту. На этом фоне чемпионат Украины выглядит не столь сексуально, особенно учитывая огромные проблемы у основных конкурентов. Существует соблазн сказать, что подопечные Патрика ван Леувена могут проиграть золото только самому себе.

И это при том, что отрыв от второго места составляет только два очка, а к футболу Шахтера тоже возникало немало вопросов. Атака "горняков" в течение шести туров плавно прогрессировала, хотя и не без нюансов – в то же время оборона и общий настрой приносили большие проблемы. Команда лишь однажды завершила матч всухую и дважды теряла очки, а средняя острота ударов по воротам Ризныка долгое время уступала только остроте ударов по воротам Оболони и Миная.

Сегодняшний соперник может наказать за такую игру. Оболонь уже сняла скальп с Днепра-1 и забила три гола Динамо (правда, засчитали только два). Шахтер же в битве со стилистически схожим Кривбассом умудрился пропустить трижды. Словом, недооценивать "пивоваров" дончане не имеют права.

Болей и делай прогнозы.

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Международную паузу Шахтер заполнил спаррингом против Blago Юности, устроив разгром (6:0). Дублем отличились Келси и новичок Эгиналду, причем последний ещё и провел ассист. У Невертона же было две голевые передачи. Возможно, эти действия помогут им выйти в матче с Оболонью, однако больше интригует позиция левого фулбека.

Грузин Азаров сразу ворвался в основу и даже стал лидером 6-го тура по защитным дуэлям (9 выиграл). Впрочем, Иракли только приехал из сборной (как и многие другие футболисты Шахтера), так что Патрику ван Леувену придётся подумать над распределением сил. "Горнякам" во встрече с Порту необходимо быть свежими.

Между тем, матч против Оболони обещает вытянуть очень много сил. Киевляне по интенсивности игры без мяча идут в первой тройке УПЛ, опережая даже Шахтер – подопечные Валерия Иващенко исполняют 5,6 защитных дуэлей, подкатов и перехватов за минуту владения соперника. Команда имеет перволиговый состав, но компенсирует это яростным сопротивлением на каждом участке поля.

Именно благодаря этому качеству удалось нейтрализовать СК Днепр-1, Кривбасс и Полесье. Тем не менее, грубых ошибок в обороне всё еще слишком много – у Оболони 12,92 ожидаемых пропущенных голов, что является наихудшим показателем в таблице. По воротам Федоривского наносят наиболее острые удары в УПЛ.

Да и в атаке xG "пивоваров" держится на дне вместе с Александрией. Это – прямое следствие большого количества дальних выстрелов.

Кадровая ситуация

Травмированные: Матвиенко (под вопросом), Траоре, Бондарь, Петряк (все – Шахтер)

Дисквалифицированные: Бондаренко, Гочолеишвили – Мороз

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Оболонь

Шахтер: Ризнык – Конопля, Чигринский, Ракицкий, Топалов – Степаненко – Зубков, Криськив, Назарина, Кащук – Сикан

Оболонь: Федоривский – Лукьянчук, Карась, Вовкун – Мединский, Черненко, Слободян, Приймак, Прокопенко – Тарануха, Краснопир

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Патрика ван Леувена – 1:26. На триумф Оболони дают 14.50, а ничью оценили коэффициентом 6.10.

Специалисты ставят на результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.62, аналогичный тотал меньше – 2.26. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2:20, а Ростислава Таранухи – на 4:50.

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