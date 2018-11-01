Шахтер обогнал Динамо и попал в топ-25 европейских клубов в YouTube

Донецкий Шахтер все увеличивает свою популярность в Интернете.

Портал Deportes & Finanzas проанализировал активность интернет-пользователей относительно европейских клубов в YouTube за октябрь.

В топ-25 по количеству просмотров в YouTube попал донецкий Шахтер. "Горняки" набрали 1 млн 10 тысяч 234 просмотры.

Барселона набрала рекордное количество подписчиков в YouTube среди всех спортивных клубов

Возглавляет рейтинг каталонская Барселона с невероятным показателем в более чем 20 млн просмотров за месяц.

Стоит отметить, что впервые с мая в топ-25 европейских клубов не попало киевское Динамо.