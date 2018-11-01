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Шахтер обогнал Динамо и попал в топ-25 европейских клубов в YouTube

2 ноября 06:30 4 Читати українською
Шахтер обогнал Динамо и попал в топ-25 европейских клубов в YouTube
Тайсон шокирован таким достижением / Фото ФК Шахтер

Донецкий Шахтер все увеличивает свою популярность в Интернете.

Портал Deportes & Finanzas проанализировал активность интернет-пользователей относительно европейских клубов в YouTube за октябрь.

В топ-25 по количеству просмотров в YouTube попал донецкий Шахтер. "Горняки" набрали 1 млн 10 тысяч 234 просмотры.

Барселона набрала рекордное количество подписчиков в YouTube среди всех спортивных клубов

Возглавляет рейтинг каталонская Барселона с невероятным показателем в более чем 20 млн просмотров за месяц.

Стоит отметить, что впервые с мая в топ-25 европейских клубов не попало киевское Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Тайсон Тайсон Шахтер Шахтер Барселона Барселона
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